Укрзализныця готова национализировать "золотой" вагон Медведчука

Вагон Медведчука прозвали "золотым", поскольку украшен в стиле "пшонка-стайл". Фото: Telegram Укрзализныци

Укрзализныця готова национализировать вагон Виктора Медведчука, который накануне был обнаружен в его роскошном дворце в Пуще-Водице. Вагон могут задействовать для перевозки детей и послеоперационных пациентов.

Об этом сообщает Telegram канал Укрзализныци.

Компания готова в сжатые сроки провести технический осмотр вагона. Все салон-вагоны Укрзализныци задействованы для эвакуации населения, в частности, маломобильных и детей, поэтому вагон тоже можно будет задействовать.

У компании есть определенные вопросы к интерьеру, поэтому к этому вагону будут допускаться только пассажиры с устойчивой психикой. А с проводниками после рейса будут работать психологи.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.