Это провокация спецслужб РФ: Семенченко о своем аресте

Семена Семенченко обвиняют в создании военизированного формирования, действовавшего под видом частной охороннии фирмы. Фото: Facebook

Основатель добровольческого батальона "Донбасс", бывший нардеп Семен Семенченко считает, что его арест - это провокация спецслужб РФ.

Об этом он заявил во время включения из Печерского райсуда, где вчера ему выбирали меру пресечения, передает Еspreso.

"Все это - провокация спецслужб Российской Федерации. Они хотятм прекратить деятельность компании,которая боролась с ППК "Вагнера" за рубежом. Хотят, чтобы добровольцы были оболганны и находились за решеткой. Мы с собратьями не можем пока останавливать российскую агрессию на фронте, где запрещен огонь в ответ, поэтому вынуждены были делать это за границей", - сказал он.

"Выдвинутые СБУ обвинения против меня ничем не подкреплены. Все оружие, которое было показано, как якобы найдено в нашем лагере, было откопано за несколько десятков метров в лесу и не имеет к нам никакого отношения. Я ни в чем не виноват, мои товарищи ни в чем не виноваты", - добавил он.

Семена Семенченко обвиняют в создании военизированного формирования, действовавшего под видом частной охороннии фирмы, и незаконном обращении с оружием. Вместе с ним по этому делу проходит Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ". По информации СБУ, в состав "частной военной компании", вероятными организаторами которой были названы Семенченко и Шевченко, входили более 150 человек. "Компания" якобы занималась "ввоз вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".