Эти даты должен помнить каждый: как ретроградности планет будет влиять на нашу жизнь в 2021 году

Выигрывает тот, кто сориентируется на месте, пересмотрит финансовую политику и планы на жизнь. Фото: pixabay.com

Сатурн, который является важнейшей планетой в гороскопе Украины, полгода будет ретроградным. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Задумайтесь над тем, какие ошибки время исправлять, - говорит астрологиня. - От 24 мая по 11 октября лучше отказаться от сногсшибательных изменений и нововведений. Оглянитесь на все, что произошло перед началом года, и сделайте работу над ошибками. Разрушайте то, что отжило себя. Вторая половина осени и декабрь 2021 года способствуют строительству. К этому времени закройте убыточные проекты, откажитесь от бесперспективного сотрудничества, ограничьте лишние расходы. Выигрывает тот, кто сориентируется на месте, пересмотрит финансовую политику и планы на жизнь".

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Будем иметь 3 периода ретро-Меркурия: 30 января - 21 февраля, 30 мая - 23 июня, 27 сентября - 18 октября.

"В это время не стоит вести переговоры, подписывать соглашения, принимать судьбоносные решения, - говорит Максимова. – Скорее будет двигаться Марс. Пройдет не 6, а 7,5 зодиакальных знаков за год и не будет ретроградным. Это время людей, которые берут и делают. Для этого сейчас есть все условия. Не ищите отговорок. Не будет препятствий для строительства, поездок, открытий в области науки и техники. Но это также повышает опасность военных действий. Напряжение на фронте никуда не исчезнет".

Эта Новогодняя ночь будет особенной. Астрологиня объяснила, почему приготовления пищи следует закончить до 20.00, пока Луна будет оставаться в знаке Рака.