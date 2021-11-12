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пятница, 12 ноября 2021 01:00

"Есть проблемная точка". Украина усиливает белорусско-польско-украинскую границу

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&quot;Есть проблемная точка&quot;. Украина усиливает белорусско-польско-украинскую границу
На украинской границе есть проблемная точка. Фото: mvs.gov.ua

На Волыни есть "проблемная точка" в пересечении белорусско-польско-украинской границы. Это место, где есть возможность прорыва украинской границы.

"Денис Анатольевич (Монастырский, министр внутренних дел - ред.) непосредственно находился на месте, где есть у нас проблемная точка, мы считаем - там, где есть перекресток белорусско-польско-украинской границы", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Право на власть".

В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда состоялись учения для боевой координации Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии Украины, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службы.

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В регионе провели совещание с руководителями территориальных общин, которые расположены вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами для взаимодействия в случае угрозы украинской границе.

В тоже время украинские пограничники не будут открывать огонь на поражение, даже если нелегальные мигранты из Беларуси пойдут на прорыв нашей границы.

"Мы не можем открывать огонь на поражение. Это просто категорически запрещено. Другое дело, что мы должны предпринять превентивные меры, чтобы это не произошло — и мы сейчас этим вопросом занимаемся. Но понимая объем этой толпы... Потому что беженцы — это беженцы, а толпа — это искусственно сделанная толпа. Это совсем разные вещи. У нас есть определенные предложения по этому поводу", — сказал секретарь СНБО.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака.

Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили.

9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж.

В каждой из групп насчитывалось "несколько десятков иностранцев". Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.

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