Есть области, куда новая власть лезть боится, поэтому оставили Авакова

Леонид Швец: Новое правительство имеет другой стиль. Фото: Сергей Старостенко

Сейчас у нас самое молодое правительство из всех, которые были. Средний возраст министров - 39 лет. Лишь 55-летний Аваков выбивается из общей картины.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"Эти люди в большинстве без управленческого опыта. Очевидно, это - недостаток. Во Львове мне рассказывали, как там работал губернатор Олег Синютка. Бил кулаком по столу и смачно ругался. Все боялись и считали хорошим руководителем. У нас до сих пор распространено мнение, что управленец должен знать несколько языков, среди них - матерный. Новое правительство - это другое поколение. Они немножко хипстеры в хорошую смысле", - считает эксперт.

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Гройсман только на пять дней старше Зеленского, акцентирует он.

"Но стиль первого - это классический, номенклатурный чиновник. Поэтому вопрос не только в возрасте. Новое правительство имеет другой стиль. У министров хорошее образование, амбиции что-то изменить. Не знают, чего нельзя. Эйнштейн говорил, что непосвященный человек не знает границ , поэтому способен решать более сложные задачи.

История с Аваковым говорит, что есть сферы, куда новая команда лезть пока не хочет. Там слишком страшно. Оксана Маркарова же наоборот - выпадала в прошлом правительстве. Больше тяготеет к новому Кабмину - формата волонтеры-эксперты", - добавляет Леонид Швец.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.