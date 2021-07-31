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суббота, 31 июля 2021 11:11

"Есть надежда, что сможет стоять" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери

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Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий
  6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На реабилитацию и обследование нужно около 70 тыс. грн.
6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На реабилитацию и обследование нужно около 70 тыс. грн.

6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На очередной курс реабилитации и обследование нужно около 70 тыс. грн.

"Вика родилась недоношенной. Роды были сложными. Ребенок был синий. Врачи называли дочь "безнадежной", - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий. - Но мы ездим на реабилитации, дома со специалистами,ежедневно делаем массажи лечебную физкультуру. Ребенок, которому не давали шансов, имеет большие успехи. Увереннее держит спину, голову, переворачивается, следит глазами, больше работают руки. Стала контактировать с людьми. Самостоятельно сидит. Есть надежда, что сможет стоять. Я верю, что дочь сможет больше, но без денег в нашей стране никак. Бесплатную реабилитацию ребенок не получал ни разу. Так же и лекарства, которые не зарегистрированы в нашей стране и не продаются. И мы не одни такие. Дочери нужно 4-5 курсов реабилитации в столичном центре "Бобат". Мы длжны там быть 15 августа. Стоимость курса составляет более 52 тысячи гривен, плюс 15 тысяч гривен нужно на обследование. Родственников у нас нет. Поэтому прошу неравнодушных людей, кто сколько может, помочь нам на реабилитацию".

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или Монобанк: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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Дата
31
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