Есть ли опасность авторитаризма в Украине рассказал Роман Бессмертный

Роман Безсмертный: Потенциала внедрения авторитаризма не существует Фото: gorlovka.today

Украине не грозит авторитаризм, даже при условии концентрации всей власти в одних руках.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Роман Бессмертный.

"Я работал со многими президентами. Власть президента ограничивается кабинетом, в котором он находится. Не надо переоценивать. Тяга к абсолютизации, покрикивание на людей - это российский дискурс, который заканчивается тем, что человек закрывает двери и решает не обращать внимания. Я не вижу никакой угрозы авторитаризма, потому что немного уже пожил и вижу украинское общество. Его поломать невозможно. Не смогут ходить по свистку, как китайцы или русские. Украинец генетически свободный человек. Если решат отдать команду или поиздеваться - выход найдет. В конце концов куда-то пойдет уедет. Ни население такую ​​систему не примет, ни потенциала внедрения авторитаризма не существует ", - говорит Бессмертный.

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Несмотря на это дипломат не верит, что Владимир Зеленский пришел на один президентский срок.

"Не знаю я такого человека, который там была и, вкусив этот наркотик, не стала больным. Много работает, много имеет, хочет еще больше. Мотивов множество. Я верю в его желание сделать лучше. Чувствовал это из разговора с ним. Но он не знает как. А чтобы знать как, надо окружить себя сильными людьми. Пока это выглядит иначе. В зале Верховной Рады проходить обучения, в Офисе президента и правительстве. Это очень дорого для нас", - считает эксперт.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.