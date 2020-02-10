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"Есть два полярных лагеря" - Дробович о деколонизации в Украине

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&quot;Есть два полярных лагеря&quot; - Дробович о деколонизации в Украине
Антон Дробович: Перед началом любых действий надо выработать государственную позицию. Фото: Тарас Подолян

Деколонизация - это та же декоммунизация, только с расширенным горизонтом. Речь не только о Российской империи, но и об Австро-Венгерской, Османской, Польской. Все они оставили след в нашей истории.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Перед началом любых действий надо выработать государственную позицию. Иван Котляревский был верным слугой Российской империи. Его же считают одним из основателей современного украинского языка. Как относиться к этому? Деколонизировать или нет", - отмечает Антон Дробович.

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По его словам, в вопросе деколонизации есть два полярных лагеря.

"Первый отстаивает идею, что на протяжении всей истории нашего государства действовали разные люди. И стоит создать большой инклюзивный государственный нарратив, который будет включать всех, кто сделал что-то важное и полезное для Украины. Второй лагерь отстаивает идею, что к национальному исторического нарративу следует включать только тех , кто конкретно говорил об Украине и про государственность. Это сужает горизонт, ведь будем вынуждены учитывать только этнические коннотации. Между лагерями продолжается дискуссия. Мы не можем начинать деколонизации, пока не найдем компромисс", - добавляет голо ва УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.

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