К учениям Sea Breeze-2021 присоединятся представители более 30 стран. Фото: Twitter

Американский ракетный эсминец USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2021.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter. Эсминец USS Ross примет участие в учениях Sea Breeze-2021, в которых в этом году присоединятся представители более 30 стран.

"Американский ракетный эсминец USSRoss прибыл в Одессу, чтобы принять участие в учениях SeaBreeze! Это двадцать первого итерация учений, во время которых более 30 стран объединятся для проведения тренировок по совместимости в Черном море! " - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Попытка сорвать Sea Breeze-2021: Арестович о "нападение" РФ на британский эсминец

27 июня грузинские катера Island прибыли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2021.