Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua

Gazeta.ua предлагает вспомнить прошедшую неделю, в самых громких цитатах.

Если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские" - является ошибкой оставаться жить на Донбассе. Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда не двинется. Поэтому счастья здесь не будет. Никто никого не выгоняет, это должно быть решение человека. Если ты всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это Россия, ты должен понять, что время ехать в Россию. Это правильно, -

заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом". Глава государства подчеркнул, что мир на Донбассе зависит от одного человека - президента РФ Владимира Путина.

Автор: https://www.facebook.com/zelenskiy95 Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди которые живут на оккупированном Донбассе и не считают себя украинцами - могут выехать в РФ

Если бы в Крыму было реальное сопротивление от Украины, а именно аресты мятежников и вооруженная защита военных частей, то Россия не пошла бы на прямую военную агрессию, -

сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. В разговоре с журналисткой Gazeta.ua спрогнозировал, как бы развивались события на полуострове, если бы Украина начала оказывать там вооруженное сопротивление. Также выразил уверенность, что Россия планировала аннексию Крыма еще во времена СССР.

30 лет назад голосовать получили возможность все. В том числе люди, которые не понимают, для чего они здесь живут и те, кого вообще надо лишать гражданства. Поэтому у нас первые 10 лет крупнейшей фракцией была коммунистическая. Эти годы вообще можно выбросить из нашей истории. Невозможно было проводить реформы и поднимать экономику, когда половина населения голосует за отсутствие изменений. А именно в первое десятилетие и надо делать все метаморфозы - экономические, политические и социальные. Тогда еще мир развивался со скоростью, которую мы могли набрать, -

заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий в опросе Gazeta.ua к 30-й годовщине независимости Украины. В известных экспертов мы спросили: что нужно сделать, чтобы вывести Украину на качественно иной уровень жизни и развития?

Организация ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали. Они регулярно проводили немногочисленные митинги. Без поддержки России так и остались бы ничтожными. Местные не верили, что может быть война. Я - тоже. Казалось, что это не вписывается в логику, -

сказал писатель из оккупированной Макеевки на Донбассе Алексей Чупа. Выехал из города в 2014-м. Полная версия интервью с ним вышла в журнале "Країна" за 5 августа.

Граждане должны уважать Конституцию, законы и народ. Те, кого не устраивает языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед поездкой в другие страны. Где, по-вашему, будете чувствовать себя комфортно, -

заявил в эфире "Четвертого канала" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Динамика распространения коронавируса стремительно растет. В Киевской школе экономики считают, что вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области

написал на своей странице в фейсбуке председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Каждое воскресенье Gazeta.ua предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими цита-тами недели. Также готовим фотоподборку снимков, которые поразили мир с понедельника по воскресенье. На прошлой неделе самые громкие цитаты были сделаны министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, плавцом Михаилом Романчуком, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Более подробно с цитатами, которые всколыхнули Украину на прошлой неделе можно ознакомиться по этой ссылке.