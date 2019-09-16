Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный

Роман Безсмертный: Войну необходимо воспринимать как условие, при котором нам придется жить. И как шанс для нашей экономики, общества, армии, внешней политики. Фото: Gazeta.ua

Глава нашего государства постепенно входит в курс дел. Осознает, что такое война. Но люди, которые его окружают, не изучают уроков.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политик Роман Безсмертный.

"Стоит сделать выводы из трагедий в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии. Даже не хотят ознакомиться с трудами советника президента РФ Владислава Суркова, и теми, что приписывают Владимиру Путину.

В идее уничтожения Украины как государства у россиян нет заднего хода. Не существует инструментов, чтобы остановить реализацию этого плана. Москве все равно, как это делать - вооруженным путем, методом аннексии или экономического банкротства. Кремль будет продолжать силовое давление. По всей линии разграничения периодически будут возникать вспышки", - считает он.

Нужно прислушиваться к тезису Олега Сенцова: "Не верьте им", отмечает политик.

"Человек, который отсидел более пяти лет в российской тюрьме, почувствовал это и пропустил через себя. Мы - разные. Поэтому враждебность по отношению к Украине испытывает не только политическое руководство РФ, но и все их общество. Желать быстрого мира надо. Но его невозможно достичь", - объясняет Роман Безсмертный.

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"Войну необходимо воспринимать как условие, при котором нам придется жить. И как шанс для нашей экономики, общества, армии, внешней политики. Еще Отто фон Бисмарк (первый рейхсканцлер Германии. - Gazeta.ua) говорил: "Еще одна война и Германия будет объединенная".

Мир идет к глобальному конфликту. Если Владимир Зеленский хочет быстрого мира, должен быстро готовиться к войне. Эти вещи веками исповедовали государственные мужи. Если наш президент хочет их оспорить, будет выглядеть как "смешной человек". Хорошо иметь желание и проговаривать его врагу, но мы должны защищать всю Центральную Европу от агрессии РФ. Это - наша судьба", - добавляет политик.

Полное интервью с Романом Безсмертным читайте в журнала "Країна" от 19 сентября.