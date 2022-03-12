"Если не так - кончайте" - оккупанты открыто заявляют, что расстреливают своих (18+)

Руководители российских войск открыто призывают расстреливать своих же подопечных, если они отказываются выполнять приказы.

Об этом в телефонном разговоре, который перехватили и опубликовали Вооруженные силы Украины, один захватчик приказал другому.

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"- Мне второй БТГр (батальонная тактическая группа - Gazeta.ua), вчера уезжая, оставил некоторых "карандашей" (солдат или сержантов - Gazeta.ua). Трех из них нам необходимо отправлять в Россию, как они доложили. У одного отец умер, у другого жена умерла, трое детей осталось, и одному нужно ухаживать за отцом, умирающего от рака. Мне их отправлять или как?

- Ну, ты отправляй и сразу позвони всем этим (по всей видимости, другим руководителям - Gazeta.ua). Пусть пробьют. Если не так - кончайте, если так - то чё пацанам надо...

- И этих... отказников отсюда убирать?

- Да пусть сидят, пид***сы.

- Да, всё понял".

Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.