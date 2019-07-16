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вторник, 16 июля 2019 17:09

Если доверие к новой власти не оправдается, общество упадет в тотальную депрессию

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Если доверие к новой власти не оправдается, общество упадет в тотальную депрессию
Ирина Бекешкина: новой власти следует сосредоточить свое внимание на антикоррупционной реформе. Очень важный социальный блок. Это - медицинская, пенсионная реформы. Украинцы также требуют изменений в правоохранительной системе, люстрации и усиления армии. Фото: 5 канал

На президентских выборах с абсолютным отрывом победил Владимир Зеленский. Его избиратели радуются этому, возлагают на него большие надежды. Это - всеукраинская эйфория.

Говорит для Gazeta.ua директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, комментируя опрос, согласно которому 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине. 59% - готовы ради этого терпеть материальные трудности. Такого высокого показателя не было последние несколько лет.

"Гораздо больше людей после выборов верят, что Украина сможет преодолеть трудности. Увеличилось также количество тех, кто сознательно готов затянуть пояса и терпеть определенные личные финансовые проблемы для удачного реформирования страны. С одной стороны очень хорошо, когда общество поддерживает изменения, что будет инициировать президент, правительство. У реформы больше шансов быть успешной, когда ее поддерживают люди. С другой стороны, если такие большие надежды не оправдаются, украинцы быстро потеряют доверие и общество может упасть в тотальную депрессию.

Поэтому новой власти следует сосредоточить свое внимание на антикоррупционной реформе. Очень важный социальный блок. Это - медицинская, пенсионная реформы. Украинцы также требуют изменений в правоохранительной системе, люстрации и усиления армии", - объясняет эксперт.

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По ее словам, после выборов у новой власти не будет много времени для начала реформирования страны.

"В 2005 году украинцы так же очень много ожидали от Виктора Ющенко. За несколько месяцев эта эйфория спала. Если начнут делать необходимые преобразования до конца года и люди увидят первые результаты, положительные ожидания удастся сохранить. В противном случае будет разочарование", - добавляет Ирина Бекешкина.

60,5% общества верят в успех реформ в Украине. В то же время 34% украинцев - нет. Притом, что 23% из них все же имеют определенную надежду на лучшее и только 11% полностью уверены в отрицательном результате. 6% не определились в своем отношении.

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16
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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