"Если бы не сдала экзамены, платила бы из собственного кармана": украинка рассказала, как обучают в Нидерландах

Много внимания и Нидерландах уделяется самообучению, ответственности, самоорганизации

Преподавательница и писательница Оксана Лозинская 13 лет живет и работает в Нидерландах. Она рассказала Gazeta.ua о сложностях, с которыми встретилась ища свой профессиональный место в тамошнем обществе.

"Когда работала в Волынской облгосадминистрации, отправилась на обучение для госслужащих в Нидерландах на магистерской программе государственного управления. Нас с Украины поехало 4. Обучение длилось год.

Любая магистерская программа в Нидерландах - очень амбициозное дело. Учиться там очень трудно, потому что это индивидуалистическая культура: много внимания уделяется самообучению, ответственности, самоорганизации. Мы в этой среде должны были сами справиться. Так учились ответственности, активности и умению делать собственный выбор. Плюс надо было читать очень много литературы академической на английском. Делала это день и ночь. Практически не выходила из дома, не ходила ни на какие студенческие вечеринки.

По условиям гранта, мы должны были выучиться вовремя, потому что за каждый месяц опоздания выпуска надо было платить очень большую сумму из собственного кармана. Обучение в год для иностранцев не на грантовой программе стоило 20 000 евро.

Я писала свою дипломную с надлежащего управления и политики по преодолению бедности в Украине.

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По тамошним законом, имела право остаться в Нидерландах в год для поиска работы. Таким образом страна привлекает к себе высококвалифицированных мигрантов, вливает новые таланты в свою экономику. Меня наняли в Университет прикладных наук. Взяли в проект по измерению и преодоления коррупции. В нем отвечала за Украину ", - поделилась Оксана Лозинская.

Королевство Нидерландов - это комбинированная государство, которое охватывает земли Нидерландов, Кюрасао, Синт-Мартен и Арубы. Основная часть Нидерландов находится в Западной Европе, остальные - это острова в Карибском море. Государство занимает площадь всего 41 543 км², но очень плотно заселено. Жителей - 16,5 миллионов человек. Официальным языком является нидерландский, но почти каждый знает английский и многие свободно владеют немецким и французским.