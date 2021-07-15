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пятница, 16 июля 2021 11:25

Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
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Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности. Самая известная плюс-сайз модель сообщила об этом на своей страничке Instagram.

Сторонница бодипозитива вдохновляется миллионы женщин принимать и любить себя
Фото: Ashley Graham. Facebook
Модель бросает вызов всем стандартам красоты, доказывая, что мода может быть разной
Несмотря на нестандартные параметры, Эшли Грэм является одной из самых востребованных моделей в мире
Эшли удавалось скрывать беременности долгие месяцы
Модель часто публикует фото с любимым

"Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, больших неприятностей и новых историй. Я только начинаю осознавать и радоваться тому, что значит для нас эта следующая глава"- подписала новую фотографию Эшли.

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Напомним, что поклонница бодипозитива год назад впервые стала мамой. Вместе с мужем Джастином Эрвином модель воспитывает сына Исаака.

Самая популярная в мире plus size модель и владелица линейки нижнего белья попала в модельный мир в 12 лет. С тех пор Эшли Грэм демонстрирует, что красота может быть за пределами стандартных 90-60-90, а также вселяет уверенность в себе миллионам женщин по всему миру. Несмотря на пышные формы, сторонница бодипозитива и феминизма активно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни, но при этом не истязает себя диетами ради тонкой талии.

Автор: Диана Родина
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