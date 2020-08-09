Еще в 120 жителей столицы обнаружили Covid-19 - Кличко

За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. Фото: Reuters

За прошедшие сутки еще в 120 жителей Киева обнаружили Covid-19, два человека умерли.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

"Еще в 120 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. На сегодня в столице уже 9498 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Среди заболевших: -55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет. Но 4 девочки от 4 до 10 лет -54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет. И семь мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы были госпитализированы 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24. В Днепровском и Соломенском по - 17 случаев. И в Голосеевском районе - 13 случаев ", - отметил Кличко.

Он также призвал осознавать и соблюдать элементарные правила безопасности.

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"Берегите себя!", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в столице количество больных коронавирусом выросло на 200 человек. Среди них 99 женщин в возрасте 18-85 лет, 90 мужчин в возрасте 19-78 лет, 7 девушек от 2 до 17 лет и 4 парня от 4 до 16 лет.