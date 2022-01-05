Еще шесть стран будут принимать украинские Covid-сертификаты

Covid сертификаты будут принимать еще шесть стран. Фото: Дія

Еще шесть стран мира признали украинские сертификаты о вакцинации и выздоровления от коронавируса.

На сегодня в состав доверительной сети е-здоровье ЕС входит 60 стран мира, сообщает Министерство здравоохранения.

Речь о сертификатах, полученных на портале или в приложении "Дия".

Какие страны сегодня признали украинские Covid-сертификаты:

Ливан,

Черногория,

Тайвань,

Уругвай,

Тунис,

Таиланд.

Ожидается, что в 2022 список стран в сети е-здоровье ЕС увеличится до 80.

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В Украине появится еще один сертификат о прививках третьей – бустерной – дозой вакцины Covid-19. Порядок создания сертификата ничем не отличается от создания сертификатов Covid на основании выздоровления или вакцинации.