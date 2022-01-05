Появятся новые сертификаты о вакцинации с указанием бустерной дозы

Изменятся сертификаты о вакцинации. Фото: Украинская правда

В Украине появится еще один сертификат о прививке третьей – бустерной – дозой вакцины от Covid-19.

"Covid-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. До тех пор, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться зелёным сертификатом о полной вакцинации", – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава..

Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются Covid-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.

Единственным отличием является срок действия нового документа – он будет действовать 270 дней.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не раньше последних чисел января. Разумеется, делать это стоит уже после прививки.

Кроме Covid-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и Covid-сертификат, будет действовать 270 дней.

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В Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса через систему Helsi.

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