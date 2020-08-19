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среда, 19 августа 2020 20:38

Еще одна судья по делу Штепы взяла самоотвод

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Еще одна судья по делу Штепы взяла самоотвод
Матвиевская заявила о самоотводе по делу бывшей городской головы Славянска. Фото: Reuters

Судья Орджоникидзевского райсуда Харькова Галина Матвиевская заявила о самоотводе по делу бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в пособничестве в проведении "референдума" в Донбассе и поддержке боевиков "ДНР" весной 2014 года.

Так, во время заседания судья объявила, что отказывается от должности в связи с вступлением в силу изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Об этом пишет интернет-издание "Грати".

Как отмечается, речь идет о законе № 817-IX, за который проголосовала Верховная Рада 21 июля и который подписал президент Зеленский 10 августа. Согласно ему уголовные производства в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, рассматривает коллегия судей в обязательном порядке, а по ходатайству обвиняемого.

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Председательствующая судья Глибко не приняла прокурора "на усмотрение суда" и объявила перерыв до 4 сентября, несмотря на протест судьи Матвиевского.

"Я настаиваю на рассмотрении заявления о самоотводе, так как другие процессуальные решения - это будет самоуправство или превышение полномочий. Я не имею права участвовать в решениях до момента решения о мое заявление о самоотводе ", - отметила судья.

Она также отказалась предоставить письменное заявление о самоотводе.

Стоит отметить, что в случае, если самоотвод возьмут, то дело начнут рассматривать заново.

Неля Штепу задержали 12 июля 2014, а на следующий день по решению Харьковского Червонозаводского районного суда арестовали. Под стражей она находилась до января 2018 года. Защита Штепы подала иск в Европейский суд по правам человека о превышении сроков предварительного заключения и чрезмерно долгом рассмотрении, и получила компенсацию.
Дело находится в украинских судах с февраля 2015 года, и до сих пор на подготовительной стадии. 1 июля прокуратура изменила представителей гособвинения.

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Дата
19
августа

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