Еще одна страна изменила правила въезда для украинцев

С 16 августа в аэропорт Кишинева будут пропускать исключительно пассажиров. Фото: pixabay.com

В Молдове из-за распространения коронавируса начали действовать новые правила въезда.

С сегодняшнего дня на границе нужно представить один из трех документов, сообщает NewsMaker.

"Сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справка о том, что путешественник переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев", - говорится в сообщении.

Без этих документов придется соблюдать двухнедельный карантин. После семи дней обсервации разрешили сдать ПЦР-тест или тест на антиген к вирусу и выйти из самоизоляции. Ограничения не касаются детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или обучение, а также граждан, прибывших на лечение.

С 16 августа в аэропорт Кишинева будут пропускать исключительно пассажиров.

В Молдове также начали действовать новые правила посещения закрытых заведений общественного питания, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, развлекательных мест, фитнес-центров и бассейнов. Отныне там могут находиться не более 50% посетителей.

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Словения разрешила въезд полностью вакцинированным туристам из Украины. Страна открыта и для украинских путешественников, имеющих отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса. Словения признает утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Остаются неутвержденными китайские Covid-вакцины: Covishield, Coronavac и Sinopharm, а также российская "Спутник V".