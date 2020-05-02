Еще один город досрочно смягчает карантин

В понедельник, 4 апреля, для посетителей откроют парки и торговые центры в Мукачево Закарпатской области.
Соответствующее решение приняли местные власти, передает пресс-служба горсовета.
Парки позволят посещать с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.
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В торговых центрах посетителей должно быть не более одного на 10 квадратных метров. Они должны использовать средства защиты - быть в респираторах или защитных масках. Персонал должен быть обеспечен очками или щитком и перчатками. Кроме этого, в торговых центрах должны каждые 2 часа проводить дезинфекцию помещений.
1 мая в Черкассах начали ослаблять карантин. Начал курсировать городской транспорт. Открыли базары, часть непродовольственных магазинов, заведений.
В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство. Мэра Анатолия Бондаренко вызвали на допрос.
Президент Владимир Зеленский передал Бондаренко "пламенный" привет и призвал не заниматься самодеятельностью. В ответ мэр Черкасс заявил, что город будет сопротивляться.
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