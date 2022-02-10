Еще две "птицы" с военной помощью: "Джавелины" из США прибыли в Киев

В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США. В частности, Украина получила новые "Джавелины".
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
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Вес военной помощи, доставленный сегодня, составляет около 130 тонн.
"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США уже в Киеве. "Джавелины", боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонное снаряжение для Вооруженных сил Украины. Всего на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн", - сообщил Резников.
В среду в Украину прибыли девятая и десятая партии военной помощи от Соединенных Штатов Америки.
Ранее в Украину также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании. В частности, в этой партии западные партнеры предоставили бронежилеты и каски для военных.
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