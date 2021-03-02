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вторник, 02 марта 2021 04:57

Еще будет холодно - уточнили прогноз погоды на начало марта

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Еще будет холодно - уточнили прогноз погоды на начало марта
В Украину идет похолодание. Фото: РБК

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться медленное повышение дневной температуры.

В конце текущей недели в стране снова немного похолодает, а Международный женский день, 8 марта, будет достаточно прохладным, рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

Температура будет постепенно повышаться, в основном в дневные часы. "В пределах 5-7 градусов день ото дня". При этом ночная температура будет оставаться около 0 градусов.

Многое будет зависеть от того, остался ли снег в том или ином регионе, а если остался, то насколько быстро тает.

"Когда снег растает, погода станет более стабильной. Но сейчас существует фактор непредсказуемости, потому что есть снежный покров, который будет влиять на характер погоды", – пояснил Мурмыло.

К концу текущей неделе снова немного похолодает. "6-7 марта мы ожидаем понижение температуры, пройдет очередной фронт. Но насколько температура упадет, сейчас пока сказать сложно. Расчет меняется каждый день, и более подробно можно будет сказать ближе к этим числам", – пояснил он.

На ближайшие "длинные выходные" и непосредственно на праздник 8 Марта будет достаточно прохладно. "Уже понятно, что температура понизится. В эти дни пройдут осадки в виде снега и мокрого снега", – сказал он.

Ночи будут морозными. Днем температура будет немного выше 0 градусов.

Приход настоящей весны не следует ожидать в ближайшее время. В частности, нескоро закончатся ночные морозы.

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Дата
02
марта

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