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четверг, 18 марта 2021 14:22

Еще 2 региона ужесточают карантинные ограничения

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Еще 2 региона ужесточают карантинные ограничения
На территории области запретили работу спортивных залов и фитнес-центров. Фото: pixabay.com

В Украине еще в 2 регионах усиливают карантин. На территории Харьковской области с 18 марта ужесточают ограничения.

Временно прекращают работу театров, музеев и библиотек и в Полтаве. Все концерты также отменяют. Такое решение сегодня приняли на совещаниях городских ОГА.

В Харьковской области запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории. Также нельзя заполнять залы, где происходят такие мероприятия, более чем на 50%. Запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест. На территории области запретили работу спортивных залов и фитнес-центров.

Учебным заведениям рекомендовали переходить на дистанционный режим работы. Но школы Харькова пока не переходят на дистанционное обучение. С понедельника дети уйдут на каникулы, а уже потом будут принимать отдельное решение по возвращению к стационарному обучению. Учреждениям профессионально-технического образования, профессионального и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения. В обычном режиме будут учиться студенты специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров.

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18 марта в Украине сократили оранжевую зону карантина. 12 регионов отнесены к оранжевому уровню эпидопасности. Вчера их было 17. В красной зоне все еще находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая.

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Дата
18
марта

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