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четверг, 08 апреля 2021 10:56

Еще 2 города усилили карантин: какие ограничения добавили

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Еще 2 города усилили карантин: какие ограничения добавили
Все кафе и рестораны смогут работать только на открытых летних площадках. Фото: pixabay.com

Тернополь переходит на усиленный карантин.

Такое решение приняли на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба горсовета. С сегодняшнего дня также усилили карантин и в Чернигове.

В Тернополе ввели следующие ограничения с 8 апреля:

- работа ТРЦ запрещена;

- отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных;

- все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

С 12 апреля ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме.

Все кафе и рестораны смогут работать только на открытых летних площадках.

С 8 апреля в Чернигове запрещено:

- посещение любых учреждений культуры;

- проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на 1 человека;

- проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более 10 человек;

- посещение бассейнов, спортивных сооружений;

- запрещается находиться без маски на площадях общего пользования.

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В Харькове также усиливают карантин в связи с пандемией коронавируса. Новые ограничения начнут действовать 10 апреля.

За последние сутки в Украине обнаружили 19 419 новых больных коронавирусом. Из них 766 детей и 480 медработников. В общем, коронавирус подхватили 1 803 998 украинцев.

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