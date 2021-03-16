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вторник, 16 марта 2021 14:52

ЕС не сможет поделиться с Украиной остатками Covid-вакцин

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ЕС не сможет поделиться с Украиной остатками Covid-вакцин
Украина поддерживает как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам. Фото: pixabay.com

Украина имеет договоренности с Евросоюзом относительно остатков Covid-вакцин, но график их поставки был сорван.

Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве. Глава МИД отметил, что это только один из потенциальных каналов поставки вакцины.

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что те поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцин в сами эти страны был, по сути, сорван. Соответственно, подвинулись и даты, когда эти страны смогут поделиться с нами излишками... Мы фокусируемся на контрактах с непосредственными производителями вакцины", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина поддерживает как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам, независимо от того, какая компания их произвела. Единственное исключение - российская вакцина.

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В феврале Украина вела переговоры с правительствами иностранных государств о передаче Киеву излишков вакцины от Covid-19.

Сделать пожертвование вакцин для Украины поощрила и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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