ЕС не будет давить на Россию новыми санкциями

Дзеркало тижня ЕС не будет вводить новые санкции против России

Евросоюз не будет вводить новые санкции против РФ из-за решения выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом стало известно в Брюсселе. Там министры иностранных дел государств-членов ЕС собрались для празднования 10 годовщины Восточного партнерства, передает "Европейская правда".

"Мы хотим, скорее, диалога, чем использование способов давления, к которым прибегает Россия", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Его также поддержал коллега из Румынии. Глава внешнеполитического ведомства этой страны заявил, что "эта проблема будет обсуждаться на встрече министров".

"С нашей точки зрения, это не лучшее мероприятие, которое можно было бы принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивание граждан к получению гражданства может создать проблемы для Украины", - объяснил министр Румынии.

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Выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в первую очередь, будет касаться так называемых "силовых структур" оккупационных администраций. Это стало предметом серьезного внимания во время заседания Совета безопасности ООН. Итогом этого стало осуждение таких противоправных действий и призыв к Российской Федерации решать все вопросы именно в русле международного права.