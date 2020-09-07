Ермак должен сесть, если следственная комиссия докажет его измену - ветеран

Евгений Дикий: Эту историю нельзя просто подвесить в воздухе, когда одна часть общества верит в то, что Ермак - предатель, другая доверяет его объяснением. Это будет самый страшный вариант. Фото: gazeta.ua

Нельзя на 100 процентов утверждать, что СБУ действительно готовила специальную операцию, чтобы задержать "вагнеровцев".

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит ученый, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Сомневаюсь в способности наших спецслужб провернуть такую ​​операцию. Особенно когда речь идет о совместной работе часто конкурирующих между собой СБУ и ГУР. Здесь мы видим чуть ли не идеальную координацию на всех уровнях и сбой только из-за высшего руководства государства. Еще могу предположить какие-то телефонные разговоры украинских специальных агентов с "вагнеровцами" под видом вербовки. Мол, таким образом хотели получить информацию. Но другое - вряд ли.

Также мои вопросы связаны с тем, что первоисточником информации о том, что "вагнеровцев" пыталась задержать СБУ, было российское издание "Комсомольская правда". Далее через некоторое время это подхватили наши политики и журналисты", - объясняет эксперт.

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По его словам, в любом случае имеем дело с российской специальной операцией, однако есть 2 варианта ее вида.

"Одно дело, если действительно была спецоперация СБУ и ее слило высшее руководство страны. Тогда имеем катастрофическую ситуацию, когда глава Офиса президента совершил действия, которые совершенно четко подпадают под уголовную статью о государственной измене. Другой вариант предусматривает, что никакой операции не было, но часть нашего политикума активно начала разгонять и использовать российский фейк. Это, конечно, будет меньшей трагедией, чем завербованный председатель ОП, но также большой прокол. Мы не можем так легко вестись на российские информационные вбросы", - говорит Дикий.

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Эта ситуация должна быть расследована. Это очень важно, настаивает Евгений Дикий.

"Здесь нет хорошего варианта. Хуже будет, если вопросы останутся без ответов. Эту историю нельзя просто подвесить в воздухе, когда одна часть общества верит в то, что Ермак - предатель, другая доверяет его объяснениям. Это будет самый страшный вариант. Поэтому очень важно установить реальные обстоятельства этой истории. Если докажут, что Ермак действительно предатель, он должен не только покинуть должность, но и сесть в тюрьму. Надо будет провести тотальную зачистку верхних эшелонов власти на предмет сотрудничества с врагом. Или, если установят, что это - фейк РФ, политическую ответственность должны понести те политики, которые разгоняли эту информацию.

Настаиваю на создании временной следственной комиссии. Установить обстоятельства этого дела довольно просто. На том злосчастном совещании на Банковой было не так много людей. Всех их надо допросить, они должны дать показания ВСК. Даже если каждый из них будет врать, все равно многое станет на свои места. По этому мы поймем, была ли это измена или разгон российского фейка", - добавляет ветеран.

Главу офиса президента Андрея Ермака обвиняют с государственной измене. Мол, по его требованию отменили специальную операцию Службы безопасности Украины. А сам Ермак доложил о ней российскому ФСБ. В ходе операции должны были выманить из России и задержать около 180 бывших боевиков ЧПК "Вагнера", которые воевали на Донбассе против Украины.