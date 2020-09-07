Ермак должен сесть, если следственная комиссия докажет его измену - ветеран

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 117
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 720
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1467
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 387
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 459
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3438
Фото
Все фото
3
3
11
7
15
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Танцы со звездами 2020: кто покинул шоу
Танцы со звездами 2020: кто покинул шоу
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 531
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9801
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2556
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 657
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 15:09

Ермак должен сесть, если следственная комиссия докажет его измену - ветеран

  Комментировать
Ермак должен сесть, если следственная комиссия докажет его измену - ветеран
Евгений Дикий: Эту историю нельзя просто подвесить в воздухе, когда одна часть общества верит в то, что Ермак - предатель, другая доверяет его объяснением. Это будет самый страшный вариант. Фото: gazeta.ua

Нельзя на 100 процентов утверждать, что СБУ действительно готовила специальную операцию, чтобы задержать "вагнеровцев".

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит ученый, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Сомневаюсь в способности наших спецслужб провернуть такую ​​операцию. Особенно когда речь идет о совместной работе часто конкурирующих между собой СБУ и ГУР. Здесь мы видим чуть ли не идеальную координацию на всех уровнях и сбой только из-за высшего руководства государства. Еще могу предположить какие-то телефонные разговоры украинских специальных агентов с "вагнеровцами" под видом вербовки. Мол, таким образом хотели получить информацию. Но другое - вряд ли.

Также мои вопросы связаны с тем, что первоисточником информации о том, что "вагнеровцев" пыталась задержать СБУ, было российское издание "Комсомольская правда". Далее через некоторое время это подхватили наши политики и журналисты", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде показали доказательства, что спецоперация по вагнеровцам планировалась и была сорвана

По его словам, в любом случае имеем дело с российской специальной операцией, однако есть 2 варианта ее вида.

"Одно дело, если действительно была спецоперация СБУ и ее слило высшее руководство страны. Тогда имеем катастрофическую ситуацию, когда глава Офиса президента совершил действия, которые совершенно четко подпадают под уголовную статью о государственной измене. Другой вариант предусматривает, что никакой операции не было, но часть нашего политикума активно начала разгонять и использовать российский фейк. Это, конечно, будет меньшей трагедией, чем завербованный председатель ОП, но также большой прокол. Мы не можем так легко вестись на российские информационные вбросы", - говорит Дикий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру

Эта ситуация должна быть расследована. Это очень важно, настаивает Евгений Дикий.

"Здесь нет хорошего варианта. Хуже будет, если вопросы останутся без ответов. Эту историю нельзя просто подвесить в воздухе, когда одна часть общества верит в то, что Ермак - предатель, другая доверяет его объяснениям. Это будет самый страшный вариант. Поэтому очень важно установить реальные обстоятельства этой истории. Если докажут, что Ермак действительно предатель, он должен не только покинуть должность, но и сесть в тюрьму. Надо будет провести тотальную зачистку верхних эшелонов власти на предмет сотрудничества с врагом. Или, если установят, что это - фейк РФ, политическую ответственность должны понести те политики, которые разгоняли эту информацию.

Настаиваю на создании временной следственной комиссии. Установить обстоятельства этого дела довольно просто. На том злосчастном совещании на Банковой было не так много людей. Всех их надо допросить, они должны дать показания ВСК. Даже если каждый из них будет врать, все равно многое станет на свои места. По этому мы поймем, была ли это измена или разгон российского фейка", - добавляет ветеран.

Главу офиса президента Андрея Ермака обвиняют с государственной измене. Мол, по его требованию отменили специальную операцию Службы безопасности Украины. А сам Ермак доложил о ней российскому ФСБ. В ходе операции должны были выманить из России и задержать около 180 бывших боевиков ЧПК "Вагнера", которые воевали на Донбассе против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ермак должен сесть, если следственная комиссия докажет его измену - ветеран». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Поэта арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 18191
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 12375
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9801
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 9000
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
13
 Просмотров: 5427
Общество
60,5% украинцев не хотят переноса местных выборов - опрос
60,5% украинцев не хотят переноса местных выборов - опрос Просмотров: 27
Аваков рассказал об ограничениях для хасидов во время паломничества в Умань
Аваков рассказал об ограничениях для хасидов во время паломничества в Умань Просмотров: 90
Bolt договорился с КГГА относительно электросамокатов
Bolt договорился с КГГА относительно электросамокатов Просмотров: 81
В Украине стало больше областей, не готовых ослабить карантин
В Украине стало больше областей, не готовых ослабить карантин Просмотров: 135
К Земле приближается астероид размером с многоэтажный дом
К Земле приближается астероид размером с многоэтажный дом Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
4
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 53111
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua