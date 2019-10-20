Епифаний в Нью-Йорке получил награду за защиту прав человека

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил награду "Athenagoras Human Rights Award" за защиту прав человека.

"Принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успеха труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре, так Поместная Украинская Православная Церковь является плодом труда, подвига, молитв и борьбы многих поколений нашего народа, сотен иерархов, многих тысяч священников и миллионов верующих ", - сообщил Епифаний в Facebook.

Епифаний возглавляет ПЦУ с декабря 2018 года.

"Для меня большая честь принять награду, которая носит имя Патриарха Афинагора - выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века, который был настоящим служителем единства и канонического порядка Вселенского Православия. Не только честь, но и побуждения, и обязанность, служить Богу, Церкви и вверенной мне пастве, как служил Афинагор", - добавил он.

"Верю, что настанет день, когда все без исключения Поместные Церкви последуют каноническому решению Вселенского Патриархата и признают нашу поместную православную церковь Украины", - заявил Епифаний.

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Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах на соборе Священного синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.