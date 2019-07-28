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воскресенье, 28 июля 2019 10:32

Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе

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Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
28 июля возле Софиивского собора в Киеве служат торжественную литургию Фото Укринформ

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил литургию в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и по случаю 1031-летия крещения Украины-Руси.

Проводит литургию на территории Софии Киевской. Главный престол установили у входа на территории храма. У святыни собрались сотни верующих.

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После завершения литургии состоится крестный ход во главе с Блаженнейшим Митрополитом Епифанием. Походка пройдет от Софийского собора к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

После этого пройдет молебен и прозвучит молитва за Украину.

28 июля в Украине праздную 1031 год с момента Крещения Руси. Именно 988-й считают началом новой эпохи киевского государства.

С 2008 года это событие отмечается ежегодно на государственном уровне. А 28 июля считается днем ​​памяти святого равноапостольного князя Владимира.

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Дата
28
июля

В Украине отмечают годовщину крещения Руси

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