Епифаний обратился к верующим по случаю Международного дня родного языка

После столетий преследований и запретов сегодня имеем возможность свободно молиться на родном языке, - Епифаний. Фото: Сергей Старостенко

В нашей Церкви молитва всегда будет звучать в первую очередь на украинском языке.

Обращается к верующим митрополит Епифаний через социальные сети в Международный день родного языка.

Каждому народу Бог благословил для употребления его уникальный родной язык.

"Как пишет апостол Иаков в своем послании: "Всякое даяние благо i всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца миров, у Которого нет изменения и ни тени перемены" (Иак. 1: 17). К тому же язык является не просто средством для общения - это неоценимый духовный клад, который передает из поколения в поколение историческое и культурное наследие. Если народ хочет беречь свою историю, лелеять собственную судьбу, строить собственное сильное государство, то должен уважать свой язык", - говорит предстоятель ПЦУ.

И вспоминает также наставления митрополита Иллариона (Огиенко), который был не только духовным учителем для украинцев, но и выдающимся ученым и знатоком украинского языка.

"Он оставил нам свои весомые научные труды, а также слова истинной мудрости: "Родной язык - это путь к Богу. На неродном языке Бога не узнаешь", - отмечает Епифаний.

"После столетий преследований и запретов сегодня имеем возможность свободно молиться на родном языке в независимой поместной Православной церкви Украины. Поблагодарим же за это Всемилостивого Бога и всех, кто своей жизнью оберегал наш родной украинский язык", - подытожил митрополит.

Международный день родного языка отмечают 21 февраля. Праздник появился в 2000 году по предложению Бангладеш.