Епифаний обратился к украинцам

"Впереди нас ожидают перемены к лучшему" - Епифаний. Фото: @epifaniy

Украина продолжает защищаться от страны-агрессора. Об этом в новогоднем обращении написал глава Православной церкви Украины Епифаний.

"Украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от страны-агрессора. В каждом уголке Родины, в том числе и на временно оккупированных территориях на востоке и в аннексирована Крыму - Православная Церковь Украины хоть и в сложных условиях, но совершает свое служение на благо всем тем людям, кто нуждается. Тщательно молимся, чтобы Господь благословил Украину и дарил справедливый мир, а украинскому народу - духовную силу и отвагу", - говорится в сообщении.

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"И с надеждой на Бога и Его помощь верим, что впереди нас ожидают перемены к лучшему - если и мы сами готовы меняться и менять мир вокруг себя. Помните, что нет никаких ограничений и расстояний для того, чтобы творить добрые дела и объединяться в любви.

Вступая в новый 2021-й год, поблагодарите Всемилостивого Бога за все щедроты. В новом году преумножайте истинные намерения, добрые дела, чистые чувства, правдивые слова. Следуйте по пути добра и милосердия к ближним. Цените каждое мгновение и всегда благодарите Господа за все Его благодеяния. Пусть Господь, Который является источником истинного счастья, радости и любви, благословит всех в новом году", - написал Епифаний.

15 декабря Православная Церковь Украины отмечала вторую годовщину создания. В 2018-м ее официально утвердили на объединительном соборе православных церквей в Киеве. Настоятелем избрали митрополита Епифания.