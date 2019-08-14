Епифаний объяснил суть праздника Маковея

Фото: https://www.facebook.com/epifaniy/

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний объяснил в чем суть праздника Маковея и рассказал о нравах в этот праздник.

"Направляем сегодня свои молитвы к Господу и вдохновляемся примером семи мучеников Маккавеевих, матери их Соломонiи и учителя их Елеазара, которые мужественно отстаивали веру в истинного Бога еще за полтора века до прихода в мир Христа Спасителя. Семья Маккавеевих смело отвергла язычество в своей жизни , став настоящим примером для подражания как в Старом, так и в Новом Завете. Поэтому, почитая их память и величественный подвиг, Церковь Христова выносит на поклонение животворящее древо Господне", - написал митрополит в Facebook .

Призвал верующих посетить церковь и провести освящение согласно обычаям православной веры.

"Поклоняемся сегодня этой святыни и благодарим Бога за все дары, которыми Он благословляет нашу жизнь, поэтому приходим в храм с первыми плодами урожая. Держа в руках зелье и мед, совершаем их освящения как видимого знака благодати Господней, которой наполнены тысячи домов", - отметил он.

14 августа христиане восточного обряда празднуют Медовый Спас. На жаркий август приходился пик эпидемий. С целью предотвращения болезней и человеческих смертей установился обычай совершать крестный ход, освящая улицы и дороги Крестом Господним.