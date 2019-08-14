Рассказали историю празднования Медового Спаса

В честь праздника в церквях святили воду, мед, мак, васильки и бархатцы. ФОТО: ogogo.if.ua

14 августа христиане восточного обряда празднуют Медовый Спас.

На жаркий август приходился пик эпидемий. С целью предотвращения болезней и человеческих смертей установился обычай совершать крестный ход, освящая улицы и дороги Крестом Господним, передает Укринформ.

В этот день также вспоминают семь мучеников Маккавеев: Авим, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевон, Алима и Маркелла, их мать Саломею и их учителя Елеазара. В народе мученики Маккавеи трансформировались на Маковея.

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В древности это был последний день коллективных толок. В честь праздника в церквях отправляли послеобеденную службу, святили воду, мед, мак, васильки и бархатцы.

Праздник Маковея является первым осенним праздником, с которым связывают окончание лета. В этот день начинали улетать в теплые края ранние птицы.

29 августа украинцы отмечают Третий Спас, который принято называть Ореховым, Хлебным или Полотняным. В народе праздник называют Осенний Спас и Холодный Спас. На этот праздник в церкви освящают орехи.