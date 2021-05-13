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пятница, 14 мая 2021 00:06

Елена Зеленская выразила свое мнение относительно окружения президента

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Елена Зеленская выразила свое мнение относительно окружения президента
Супруга президента предупреждает мужа о людях из его окружения. Фото: ТСН

Жена президента Украины Елена Зеленская не симпатизирует некоторым людям из окружении президента.

"Есть те, которым я просто не очень симпатизирую. И все. Но это мои личные ощущения. Я не знаю, какие они профессионалы, поэтому, возможно, я и ошибаюсь", — сказала Зеленская в интервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

Елена Зеленская также отметила, что предупреждает мужа о людях из его окружения, но не вмешивается в их работу.

"Если меня спросят, я могу сказать свое мнение. Но я всегда думаю о том, что, возможно, я не знаю профессиональных качеств этого человека и я сейчас буду что-то там рассказывать и потом это может повлиять на его судьбу. Зачем мне это делать? У Владимира Александровича большой объем терпения. Он может терпеть очень долго. То есть он может даже принять решение о том, что уже все, и еще дать время себе на размышления. И было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. И потом так больно, но навсегда. Мне кажется, он все видит лучше меня, поэтому я здесь могу не вмешиваться ", — сказала Елена Зеленская.

По мнению первой леди, окружение президента иногда не договаривает ему всей правды.

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"Я не думаю, что это теплые ванны. Иногда боятся что-то договорить до конца, но он в финале все же сам найдет ответ. Иногда боятся за свою шкуру, потому что гонец, который принес плохую весть — должен быть казнен. Подставляют? Я все же надеюсь — неумышленно. В команде очень трудно постоянно всех держать на виду. Люди иногда же глупости делают, что ты вообще не понимаешь, как такое пришло в голову ", — сказала Елена Зеленская.

Также первая леди считает, что когда человек аффилирован к Офису президента, не закрывает свой ресторан во время карантина, торгует, обслуживает, а потом говорит о том, что я накормлю врачей за то, что я так сделал, это — неправильно.

"Публично выступать и подчеркивать, что так нельзя — это не дело президента. Это хорошо, что есть такие отзывы общества. Никого это не устраивает. Это не честно. Так нельзя делать. И хорошо, что мы все это видим. Это плохо", — сказала Зеленская.

18 апреля народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование проходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge.

В апреле прошлого года журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко.

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