Электронные студенческие и повышение зарплат учителям: что изменится в образовании в 2020 году

Новый 2020 год должен стать годом математики в образовании. Фото: lpnu.ua

Министерство образования продолжит реформировать школу, а также планирует серьезно взяться за высшие учебные заведения.

Что будет с украинским образованием в новом 2020 году, узнавал сайт "Сегодня".

На образование – 131,5 млрд грн

В 2019 году сумма была немного меньше – 115,2 млрд. Из них 1,4 млрд пойдет на Новую украинскую школу. На программу "Способная школа" – 3,5 млрд грн. Она направлена на ремонты и закупку оборудования для опорных школ.

На подготовку специалистов государственного значения в профтехах из бюджета выделили 200 млн грн.

В 2020 году университеты получат значительно больше денег на научные исследования и разработки – 400 млн грн. На работу Национального фонда исследований, грантовую поддержку научных и научно-технических разработок выделяются 525,5 млн грн. На научную и научно-техническую деятельность вузов направят 1,16 млрд грн. Финансирование работы антарктической станции "Академик Вернадский" вырастет до 143,5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобразования проведет аудит профтехучилищ

Реформа университетов

Готовятся изменить систему финансирования вузов. В 2020 году университеты получат только 80% от финансирования, полученного ими в 2019-м. Остальные 20% будут начисляться по критериям качества. Это могут быть наличие университета в международных рейтингах, цитируемость или количество научных работ. Если университет получает заказы на исследования от бизнеса или международных организаций – это тоже может стать своего рода знаком, что вузу доверяют и в него будут идти деньги.

Еще одним критерием будет занятость выпускников. Министерство хочет создать автоматизированную систему, которая будет отслеживать трудоустройство молодых специалистов. Планируется и такой показатель, как масштаб университета: с его помощью будут стимулировать вузы укрупняться.

Также Минобразования будет заключать с ректорами университетов контракты. В них будут прописывать показатели, которых должен будет достигнуть руководитель вуза, и соответствующие сроки. Их невыполнение станет основанием для увольнения ректора.

Также с 2020 года университеты больше не будут выдавать дипломы государственного образца. Парламент принял закон, который исключает понятие "диплом государственного образца" и предлагает учреждениям высшего образования выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом.

В колледжах начнут подготовку младших бакалавров

Это прописано в законе "О профессиональном предвысшем образовании". Предусмотрена возможность поступать не по результатам внешнего независимого оценивания, а по результатам сдачи необходимых экзаменов в самом заведении. Также изменится финансирование – государство будет покрывать получение полного общего среднего образования по тем специальностям, в которых есть особая необходимость.

Электронные билеты и студенческие

В 2020 году в Украине должны запустить электронные студенческие и ученические билеты в тестовом режиме. Билет студента станет полноценным аналогом обычного студенческого – он будет подтверждать статус студента и право на льготы, предусмотренные законодательством. Чтобы получить е-билет, необходимо будет загрузить на смартфон приложение онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" и пройти в нем идентификацию. Проверять достоверность е-билета студента будут с помощью уникального QR-кода, сайта Единого государственного образовательного электронного реестра и Реестра студенческих (ученических) билетов.

Педагогам повысят зарплаты

Учителям повысят зарплаты на 9%. Плюс повышение зарплат на 20% получат педагоги, прошедшие сертификацию в 2019-м. В бюджете также выделили средства на ежегодную денежную поддержку для молодых учителей. Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года – почти 21 тыс. грн. В целом предусматривается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.

Вместе с тем, учителям могут отменить надбавки за выслугу лет, проверку тетрадей и классное руководство, а рабочий день сделать 8-часовым. Об этом говорится в проекте закона №0901, принятом в первом чтении. Авторы проекта считают, что такие надбавки мешают развиваться учителям. Также в проекте предлагается увеличить зарплату учителя до четырех прожиточных минимумов до 2023 года, а в перспективе – до трех минимальных зарплат.

Министерство образования и науки намерено до 2024 года ликвидировать очереди в детские сады.