Минобразования откроет еще 100 детсадов и устранит туда очереди

Минобразования ликвидирует очереди в детские сады Фото: etcetera.media

Министерство образования и науки намерено до 2024 года ликвидировать очереди в детские сады.

В течение 2020 года планирует создать еще 100 учреждений дошкольного образования. Об этом на публичных консультациях с общественностью сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, пишет Укринформ.

"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждений. Сейчас области подают перечень заведений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные учреждения", - сказала Мандзий.

В одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием. Шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или деревнях. Министерство рассмотрит различные формы предоставления дошкольного образования - частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных учреждениях, создание дошкольных учреждений на базе учебных заведений, центров раннего развития и тому подобное.

Одним из вопросов, которые МОН решать в следующем году, будет изменение статуса работников дошкольных учебных заведений.

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"Мы сейчас работаем над тем, что изменить финансирование, оплату труда педагогических работников, есть соответствующее поручение правительству. Думаю, что эту ситуацию до конца 2020 года мы решим", - сказал Мандзий.

По данным МОН, в Украине насчитывается 14,9 тыс. учреждений дошкольного образования, которые посещает 1,3 млн детей от 3 до 5 лет, что составляет 74% охвата детей дошкольным образованием.