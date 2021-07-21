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среда, 21 июля 2021 09:17

Экватор года позади: кому звезды пророчат невиданный успех осенью

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Экватор года позади: кому звезды пророчат невиданный успех осенью
В октябре можно планировать покупку и продажу недвижимости, завершать ремонт в доме. Фото: pixabay.com

Вторая половина лета - это время медленных изменений. Не планируйте напряженного графика. Вашу активность будут всячески сковывать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Важные дела перенесите на сентябрь, - говорит астролог. – Лучше строить планы на осень. Прислушайтесь к подсказкам судьбы. Экватор года позади. Будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг. В октябре можно планировать покупку и продажу недвижимости, завершать ремонт в доме. Поход к стоматологу запланируйте на ноябрь. Удачно пройдет протезирование зубов. Невиданный успех осенью звезды предсказывают Львам и Тельцам, Водолеям и Козерогам. Наступает и на вашей улице праздник".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Выручите любимых. Помогите им заработать больше, подскажите, в чем их сила и преимущество. Спите дольше. Свежая голова поможет двигаться вперед. Раздражительность и усталость будут мешать.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Доверьте воспитания детей старшим родственникам. Вам не хватит терпения, чтобы бороться с подростковыми истериками.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не стоит вкладывать средства в новостройку или брать кредит под залог имущества. Не стоит пытаться помирить соседей. Наживете врагов. Из-за переедания будет надоедать изжога.

Рак (22 июня - 22 июля)

Финансовых предложений будет достаточно. Задержитесь на работе, если хотите достичь большего. Денег постоянно не хватает. Отложите строительство гаража.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хватит транжирить деньги на дорогие подарки людям, которые этого не ценят. Лучше съездите в путешествие. Замечательного собеседника встретите в поезде. Берегитесь сквозняков.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Что-то кардинально менять не стоит. Денег станет больше. Заметите, кто настоящий друг, а кто ищет пользу от общения.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Многие желаний побуждают работать вдвое больше. Не спешите сдавать доллары. Удерживайте сбережения до осени. Удастся выгодно купить или обменять квартиру.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Родным нужна материальная поддержка. Помогите. Старайтесь не противостоять поворотам судьбы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не используйте флирт как способ отомстить бывшим возлюбленным. Обречете себя на несколько месяцев одиночества.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Неприятный осадок оставит встреча с бывшими одноклассниками. Будет казаться, что вы мало чего достигли в жизни. Только равняться на кого-то не стоит. Обнимите детей и любимых.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Дети порадуют успехами. Самое время искать для них школу, кружки и языковые курсы. Поездку за границу планируйте заранее. Придется сдавать тест на коронавирус и позаботиться о паспорте вакцинаций.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Приплодом порадуют домашние любимцы. На породистых щенках удастся хорошо заработать. Берегите поджелудочную. Откажитесь от жирного мяса и выпивки.

Астролог удивила прогнозом на 21 июля. К ее советам стоит прислушаться, если хотите чувствовать себя счастливыми.

Автор: Gazeta.ua
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