Эксперты предсказывают более скорое окончание сезона арбузов, чем обычно

Арбузный сезон в этом году будет на 2 недели короче. Фото: Pixabay

Примерно на две недели раньше по сравнению с 2019 годом в Украине завершится сезон бахчевых.

Операторы рынка считают, что это связано со снижением производства бахчевых из-за сокращения площадей под этими культурами, а также из-за плохой погоды, сообщает EastFruit.

"В целом украинские фермеры довольны нынешним сезоном бахчевых культур. Но только с точки зрения экономической эффективности, что касается самого урожая, то, по их словам, валовой сбор качественных арбузов и дынь в 2020 году снизился вдвое относительно прошлого сезона", - заявил Александр Хорев, руководитель проекта АПК-Информ: овощи и фрукты.

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По его словам, ничего сообщить и о расширении географии экспорта и наращивании объемов бахчевых, отправленных на внешние рынки. И именно последние факты оставляют массу вопросов дальнейшего эффективного развития рынка бахчевых культур в Украине.

При этом в течение всего сезона цена на бахчевые в Украине была достаточно высокой. Сегодня производители предлагают к продаже остаточные партии арбузов по цене 1,50-3,50 грн/кг ($0,05-0,13/кг), а это в среднем в 2,5 раза дороже, чем в конце лета прошлого года. Между тем последние партии дынь фермеры готовы отгружать по цене 3-5 грн/кг ($0,11-0,18/кг) в зависимости от сорта и качества, что фактически соответствует прошлогоднему уровню цен в аналогичный период.

Покупатель, который приобрел незрелый или некачественный арбуз, имеет право вернуть деньги за него. Статья 8 Закона "О защите прав потребителей" гласит, что, если вы купили некачественный продукт, можете его вернуть. В супермаркет с чеком, на улице просто возвращаете. Обычно это происходит без спора.