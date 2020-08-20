Как вернуть деньги за невкусный арбуз

В цену арбузов уже включены затраты на списание. Фото: pixabay.com

Покупатель, который приобрел незрелый или некачественный арбуз, имеет право вернуть деньги за него.

"Статья 8 закона "О защите прав потребителей" гласит, что если вы купили некачественный продукт, можете его вернуть. В супермаркет с чеком, на улице просто возвращаете. Обычно это происходит без спора", - говорит исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмиянов, пишет "Україна 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пакеты фасуют 30% испорченного товара и 70 качественного. Отмечаем Всемирный день безопасности продуктов

По его словам, в цену уже включены затраты на списание.

"Главная проблема в том, что обычно потребители ленятся нести тяжелый арбуз назад. Со сроками желательно не затягивать. Через пару дней вас не вспомнят", - подчеркнул Несмиянов.

В Украине в начале августа 2020-го арбузы стоили почти втрое дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Низкие температуры в течение мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов.