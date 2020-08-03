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понедельник, 03 августа 2020 08:41

Эксперты объяснили, кто и почему совершает теракты в Украине

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Эксперты объяснили, кто и почему совершает теракты в Украине
Эксперты назвали причины роста терроризма в Украине. Фото: unsplash.com

Теракты в Украине происходят вследствие роста психологического напряжения в обществе из-за экономических проблем, карантин и при этом большое количество оружия у граждан.

Об этом говорят эксперты, мнение который приводит "Сегодня".

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко говорит о трех факторы, при содействии которых подобные преступления на грани терактов могут повторяться.

"Эскалация активности и агрессии во время избирательной кампании." Эффект домино ": любая публичная деятельность имеет своих последователей. Преодоление" красной линии ": если кто-то делал такое преступление, повторить его другому человеку психологически проще. Совокупность всех трех факторов - это и есть та основа, когда у людей, психологически готовых пойти на теракт, возникнет желание совершить запланированное и начать готовиться ", - считает Петренко.

Эксперт отметил среди причин теракта в Луцке также последствия гибридной войны: недоверие к государственным структурам, в том числе правоохранительным, и популяризация насильственных моделей поведения.

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Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечает, что из всех возможных вариантов терактов самая большая угроза - повторение сценария с захватом заложников, как это происходило в Луцке.

"Президент Зеленский так или иначе выполнил требование террориста в Луцке. То есть, злоумышленники могут думать, что власть продемонстрировала свою слабость и готовность идти на уступки. Это поощряет террористов. И уже почти на следующий день в Полтаве злоумышленник захватил в заложники работника полиции. По его требованию полиция предоставила ему автомобиль, на котором он успешно убежал. То есть те, кто захочет совершить теракт, могут подумать, что ответственности за преступление можно легко избежать, если носить с собой оружие и захватывать заложников. Поэтому практика захвата заложников становиться в Украине популярной ", - говорит Хмелевский.

По его мнению, теракты в Украине является результатом роста преступности, вызванного экономическими проблемами и наличием большого количества оружия - и законной, но в основном незаконной - у населения.

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Член ASIS International (организации профессионалов в области безопасности) Артем Рябцов объясняет, что напряженность из-за коронавирус, карантин, ограничения, отсутствие привычного отдыха - все это очень благоприятная среда для того, чтобы происходили подобные инциденты. По его мнению, психологическое напряжение сказывается, и люди по-разному пытаются находить ей выход. Эксперт говорит, что карантин - не совсем причина, а скорее повод. А причины есть и другие.

"Одна из глобальных причин - это гибридная агрессия России. Дело в том, что и раньше накануне каких-то важных переговоров или событий, связанных с Донбассом, мы наблюдали резкие всплески минирований публичных объектов. Предполагаю, там считают, что повышение турбулентности в Украинский обществе лучше способствует способности наших лидеров договариваться на выгодных для РФ условиях. Кстати, как раз на днях было заседание Трехсторонней группы по прекращению огня и телефонные переговоры Зеленского с Путиным ", - отметил Рябцов.

Утром 21 июля на центральной площади Луцка 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Впоследствии свои требования опубликовал в соцсетях и разослал родственникам заложников. Хотел, чтобы руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей публично признали, что они - террористы в законе. Президент Владимир Зеленский был призвать посмотреть фильм "Земляне".

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