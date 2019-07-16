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вторник, 16 июля 2019 16:59

Эксперт рассказал, почему украинцы снова поверили в реформы

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Эксперт рассказал, почему украинцы снова поверили в реформы
59% украинцев ради реформирования страны готовы терпеть материальные трудности. Фото: Украинская правда

Во время выборов у общества всегда завышенные ожидания, большая надежда на лучшее.

Об этом Gazeta.ua говорит политолог Петр Олещук, комментируя опрос Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова. По его результатам 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59% - готовы ради этого терпеть материальные трудности. Такого высокого показателя не было последние несколько лет.

"Украинцы быстро разочаровались в предыдущей власти. Несколько лет вообще жили в пессимистическом настроении. Поэтому теперь надеются, что новая власть сможет улучшить ситуацию в стране. Президент и его партия "Слуга народа" имеют высокий рейтинг и кредит доверия. Общество возлагает на них все те надежды, что с его точки зрения не выполнила предыдущая власть. Запрос на реформы у украинцев всегда был высок. Бывшие руководители государства только делали вид, что занимались улучшением жизни страны. Запрос остался без ответа и еще больше усилился. Выбрав нового президента без политического прошлого, украинцы надеются, что он сможет воплотить его в жизнь", - объясняет эксперт.

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Но Владимиру Зеленскому и его партии стоит быть осторожными, отмечает он.

"Такой высокий кредит доверия может быстро обернуться в огромное разочарование. Именно поэтому должны ответить на запрос абсолютного большинства общества и начать реальные ощутимые для населения реформы", - добавляет политолог.

60,5% общества верят в успех реформ в Украине. В то же время 34% украинцев - нет. Притом, что 23% из них все же имеют определенную надежду на лучшее и только 11% полностью уверены в отрицательном результате. 6% не определились в своем отношении.

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16
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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