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среда, 26 декабря 2018 20:23

Эксперт рассказал о последствиях военного положения

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Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Александр Палий: за пять лет войны украинское общество привыкло к стрессовой ситуации. Фото: Твое Город

Ведение военного положения было правильным решением.

Говорит в комментарии Gazeta.ua политолог Александр Палий.

"Военное положение помогло задействовать всю военную организацию государства для защиты от внешнего врага. Дало возможность оперативно провести мобилизацию не только военных, но и аппарата чиновников. Особый режим позволяет значительно ускорить принятие решений. Что очень важно при наличии постоянной угрозы. Это необходимый опыт для Украины. Военное положение помогло людям понять, что угроза, которая висит над государством, не является призрачной. За пять лет войны украинское общество привыкло к стрессовой ситуации. Такие действия помогают держать народ в тонусе и четко расставлять приоритеты", - объясняет эксперт.

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Большим позитивом стала контрразведывательная работа наших спецслужб, считает Александр Палий.

"Она значительно упростилась, проверять сомнительных людей было легче. Мы запретили въезд россиянам-мужчинам. Это важный шаг, который тоже имеет антишпионскую цель. Частично обезопасили себя от внутренних провокаций.Военное положение стоило вводить на всей территории страны. Это дало еще больше возможностей для государственного аппарата и армии.Продолжение военного положения было мало реальным. Президент четко сказал, что этого не будет, если Россия не пойдет в открытое наступление", - добавляет он.

26 декабря в 14:00 в Украине прекратило действовать военное положение, которое ввели в прошлом месяце.

26 ноября Верховная Рада поддержала инициативу президента о введении военного положения. Его ввели на 30 дней в десяти областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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