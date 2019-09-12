Эксперт рассказал, как могут отсрочить Brexit

Великобритания потеряет 300 миллиардов евро до 2030 года из-за выхода из Европейского Союза Фото: 24

Правительство Великобритании было вынуждено по требованию депутатов британской Палаты общин обнародовать детали засекреченной плана под кодовым названием Операция "Жовтогрудка".

В пятистраничном документе изложены сценарий действий и прогнозы на случай жесткого Брекситу 31 октября.

"Если в Великобритании объявят досрочные парламентские выборы, ЕС автоматически может дать отсрочку стране. Чтобы дать время сформироваться новой власти и затем решать этот вопрос. Парламент голосовал дважды за объявление досрочных выборов - безрезультатно. Две трети голосов собрать не смогли. Ситуация зависла в воздухе. Чем дольше затягивается время, то ближе конечная дата. И уже с 1 ноября страна перестанет быть членом ЕС. Если Брексит буже жестким, не будет периода перехода, подготовки. Пострадает бизнес. Все торговые соглашения, заключенные за последние 40 лет срываются. Их нужно будет пересматривать. Возобновит свою работу таможня. Установят миграционный контроль на границе. Там будет хаос. Подорожают продукты, будут огромные очереди везде", - говорит эксперт по международной политике Илия Куса.

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Всего Великобритания потеряет 300 миллиардов евро до 2030 года из-за выхода из Европейского Союза, по данным немецкого "Фонда Бертельсмана".

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. Проголосовали почти 72% избирателей. Выход из состава Евросоюза поддержали 52% людей. Тогда Брексит официально был запланирован на 31 марта 2019 года. Тереза ​​Мэй официально просила ЕС отложить Брексит до 30 июня. На нынешнем саммите Евросоюза его отсрочили до 12 апреля. За день до конца срока лидеры Европейского Союза предоставили Великобритании шестимесячную отсрочку - до 31 октября. Летом в этом году Тереза ​​Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии и премьера после провала с реализацией Брекситу. На посту главы правительства ее сменил Борис Джонсон. Он заявил, что ни при каких условиях не будет просить ЕС отсрочить дату выхода. Поэтому Палата общин проголосовала за прямое указание премьеру попросить Евросоюз о новой отсрочке - до 31 января 2020 года. Теперь законопроект должен быть принят в Палате лордов.