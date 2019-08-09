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Эксперт о изменении "Минска": Без новых участников придется ждать смерти Путина

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Эксперт о изменении &quot;Минска&quot;: Без новых участников придется ждать смерти Путина
Александр Кочетков: Скорее всего, Москва вновь начнет кричать, что мы не хотим мира, не выполняем договоренности, обстреливают жилые кварталы. Фото: ЗИК

В рамках переговоров с Россией должны делать сильные и неожиданные для врага шаги.

Говорит для Gazeta.ua политолог Александр Кочетков, комментируя предложение представителя Украины в Трехсторонний Группы Романа Безсмертного. Он говорит, что нам следует приостановить работу и в "Минске".

"Это очень предсказуема, протокольная реакция. Нам нужно пересмотреть ключевые позиции по "Минску". Нельзя выходить из переговоров, не предлагая действенной альтернативы. "Нормандский формат" таким быть не может. Он очень близок к Минским переговорам по духу и эффективности. Не будем действенным, пока там нет США. В идеале следовало бы включить в переговоры и Китай. Без этого придется ждать смерти Путина, чтобы решить конфликт на Донбассе", - считает эксперт.

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По его словам, озвученная мысль - это не личная точка зрения Безсмертного.

"Он озвучил позицию украинской делегации в "Минске". Теперь должна быть реакция России. Учитывая ее, будем принимать окончательное решение. Пока просто бросили мяч на российское поле. Скорее всего, Москва вновь начнет кричать, что мы не хотим мира, не выполняем договоренностей, обстреливают жилые кварталы. Но даже после этого не стоит прекращать работы на Минской площадке. Ей пока нет действенной альтернативы. Поэтому, если просто выйдем сейчас, это будет выглядеть как наш отказ от оккупированных территорий. Это приведет к уменьшению санкционного давления на РФ и фактически нашего проигрыша", - добавляет политолог.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Безсмертный сказал, что нам следует приостановить работу в Минском процессе после гибели четырех украинских военных в Павлополе. Сделать это минимум до момента, пока будет собран "нормандский формат".

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