Надо приостанавливать участие в "Минске" - Безсмертный

Никакого "Минска" после гибели 4-х украинских воинов, говорит Роман Бессмертный.

После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна приостановить участие в Минских переговорах.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный в эфире телеканала ATR.

"После событий в Павлополе первое, что следовало сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собрано "нормандский формат", - сказал он.

При этом он отметил, что вероятность встречи в "нормандском формате" лидеров государств-участников (Украина, Германия, Франция, РФ) "маловероятна до осенних выборов в России". "Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", - объяснил Безсмертный.

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6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военных. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу. Кроме того, 7 августа он провел по этому поводу телефонный разговор с президентом РФ Путиным.