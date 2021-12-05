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воскресенье, 05 декабря 2021 15:07

Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
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Свадьба Тимофея Милованова состоялась на берегу Днепра
Фото: Страница в Facebook Петра Чернышева
Свадьба Тимофея Милованова состоялась на берегу Днепра
Свадьба Тимофея Милованова состоялась на берегу Днепра
Свадьба Тимофея Милованова состоялась на берегу Днепра

Внештатный советник главы Офиса президента Украины, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов женился на своей избраннице Наталье Шаповал.

Свадьба состоялась в субботу, 4 декабря. Об этом сообщил сам Милованов на своей странице в Facebook.

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Фотографиями торжества поделился также в Facebook глава комитета по развитию ХоРеКа в "Союзе украинских предпринимателей" Евгений Шевченко.

Как сказал Шевченко, все гости на свадьбе были вакцинированными. Где именно политик отпраздновал свадьбу, не уточняется.

По отметкам гостей, празднование состоялось в Mayachok Event Hall на берегу Днепра. Для 46-летнего Милованова это второй брак. Его первая жена – гражданка США. Пара прожила вместе четыре года – с 2004 по 2008 год.

Среди гостей на праздновании были руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский, главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч, экспрезидент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышев и заместитель министра экономики Тарас Качка.

Наталья Шаповал – член редколлегии в VoxUkraine и совета общественного контроля Национальной службы здоровья Украины. Работает вице-президентом по экономико-политическим исследованиям, главой KSE Institute в Киевской школе экономики, которую возглавляет Милованов.

Победитель 10-го сезона шоу "Голос країни", 19-летний Роман Сасанчин, женился на любимой, 24-летней Иванне. Пара ожидает первенца, который должен появиться на свет уже в январе. Радостной новостью супруги поделились в Instagram.

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Дата
05
декабря

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