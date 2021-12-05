Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился

Фото: Страница в Facebook Петра Чернышева

Внештатный советник главы Офиса президента Украины, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов женился на своей избраннице Наталье Шаповал.

Свадьба состоялась в субботу, 4 декабря. Об этом сообщил сам Милованов на своей странице в Facebook.

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Фотографиями торжества поделился также в Facebook глава комитета по развитию ХоРеКа в "Союзе украинских предпринимателей" Евгений Шевченко.

Как сказал Шевченко, все гости на свадьбе были вакцинированными. Где именно политик отпраздновал свадьбу, не уточняется.

По отметкам гостей, празднование состоялось в Mayachok Event Hall на берегу Днепра. Для 46-летнего Милованова это второй брак. Его первая жена – гражданка США. Пара прожила вместе четыре года – с 2004 по 2008 год.

Среди гостей на праздновании были руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский, главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч, экспрезидент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышев и заместитель министра экономики Тарас Качка.

Наталья Шаповал – член редколлегии в VoxUkraine и совета общественного контроля Национальной службы здоровья Украины. Работает вице-президентом по экономико-политическим исследованиям, главой KSE Institute в Киевской школе экономики, которую возглавляет Милованов.

Победитель 10-го сезона шоу "Голос країни", 19-летний Роман Сасанчин, женился на любимой, 24-летней Иванне. Пара ожидает первенца, который должен появиться на свет уже в январе. Радостной новостью супруги поделились в Instagram.