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пятница, 03 декабря 2021 17:26

19-летний победитель "Голосу країни" и его беременная возлюбленная женились
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Победитель 10-го сезона шоу "Голос країни" 19-летний Роман Сасанчин женился на любимой 24-летней Иванне. Пара ожидает первенца, который должен появиться на свет уже в январе.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Сасанчин с любимой показали свидетельство о браке.

"А знаете, что это значит? Это значит, что мы теперь официально муж и жена. Поэтому он так счастлив", - сказала новоиспеченная жена певца.

Победитель шоу "Голос країни-10" Роман Сасанчин и его любимая Иванна поженились
Фото: instagram.com/sasanchyn_official
Победитель шоу "Голос країни-10" Роман Сасанчин и его любимая Иванна поженились
В январе пара уже должна стать родителями дочери
Победитель шоу "Голос країни-10" Роман Сасанчин и его любимая Иванна поженились
Победитель шоу "Голос країни-10" Роман Сасанчин и его любимая Иванна поженились

Роман отметил, что этот день будет проведен в спокойном семейном кругу. Также пара пригласила друзей.

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"Я не жалею, потому что моя жизнь переходит на новый этап. Надеюсь, что все будет гораздо лучше и интереснее", - заявил он.

Победитель талант-шоу "Голос-діти" и "Голосу країни-10" Роман Сасанчин вместе со своей женой порадовали фанатов новостью о поле будущего ребенка. Они вместе прокололи воздушный шарик и оттуда посыпались розовое конфетти. Роман и Иванна радостно сообщили, что ждут рождения дочери.

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