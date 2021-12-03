19-летний победитель "Голосу країни" и его беременная возлюбленная женились

Победитель 10-го сезона шоу "Голос країни" 19-летний Роман Сасанчин женился на любимой 24-летней Иванне. Пара ожидает первенца, который должен появиться на свет уже в январе.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Сасанчин с любимой показали свидетельство о браке.

"А знаете, что это значит? Это значит, что мы теперь официально муж и жена. Поэтому он так счастлив", - сказала новоиспеченная жена певца.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Роман отметил, что этот день будет проведен в спокойном семейном кругу. Также пара пригласила друзей.

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"Я не жалею, потому что моя жизнь переходит на новый этап. Надеюсь, что все будет гораздо лучше и интереснее", - заявил он.

Победитель талант-шоу "Голос-діти" и "Голосу країни-10" Роман Сасанчин вместе со своей женой порадовали фанатов новостью о поле будущего ребенка. Они вместе прокололи воздушный шарик и оттуда посыпались розовое конфетти. Роман и Иванна радостно сообщили, что ждут рождения дочери.