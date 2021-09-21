Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин рассекретил пол будущего ребенка

Победитель талант-шоу "Голос-дети" и "Голоса страны-10" 19-летний Роман Сасанчин вместе со своей женой 24-летней Иванной порадовали фанов новостью пол будущего ребенка. Об этом молодожены рассказал в программе "ЖЗЛ".

Автор: instagram.com/sasanchyn_official Роман Сасанчин вместе с женой Иванной ждут рождения дочери

Иванна признается, что немного напугала мужа перспективой на период своего беременности.

"Рома, готовься к девяти месяцев ада", - шутливо написала она.

Сейчас Роман поделился, что планирует присутствовать на родах.

В эфире "ЖЗЛ" супруги рассекретило пол будущего ребенка. Они вместе прокололи воздушный шарик и оттуда посыпались розовое конфетти. Роман и Иванна радостно сообщили, что ожидают на рождения дочери.

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После победы в юбилейном 10-м сезоне проекту "Голос страны-10", артист Роман Сасанчин рассказал о том, что чувствует. Это его вторая победа на "Голосе страны" и снова в команде Тины Кароль. Впервые Роман Сасанчин победил на детском "Голосе" и теперь снова вернулся, чтобы победить. Певец также признался, что мама первой поздравила его с победой.