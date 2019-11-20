Экологи бьют тревогу из-за нового закона о вырубке лесов

Принятый законопроект поддержало Государственное агентство лесных ресурсов. Фото: images.unian.net

Закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах, который принял парламент и подписал президент, делает вырубку древесины проще.

После первого чтения закон запрещал сплошь вырубать леса, заявили в организации "Экология. Право. Человек"

Через поправки № 6, № 11 и № 21, которые внесли депутаты Олег Бондаренко ( "Слуга народа") и Степан Ивахив (депутатская группа "За будущее") законопроект, наоборот, только упрощает вырубку лесов Карпат.

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По словам экологов, закон:

- снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.п.);

- не вводит запрета на проведение сплошных санитарных рубок, позволяет проведение постепенных рубок главного пользования (можно будет срубить лес за несколько приемов, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 метра), которые по факту не сильно отличаются от сплошных);

- позволяет использование любых видов техники для проведения лесозаготовки.

Принятый законопроект поддержало Государственное агентство лесных ресурсов.

В 2011-м закончилось действие 10-летнего моратория на вырубку лесов Карпатского региона. Новый закон запрещает сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона. За основу законопроект приняли в апреле 2018-го депутаты предыдущего созыва.